Sostiene l'accusa che Davide Astori morì per una mancata diagnosi di cardiomiopatia aritmogena biventricolare, che esami più approfonditi avrebbero portato allo stop della carriera agonistica e forse, alla sua sopravvivenza. Per questo il PM Nastasia ha chiesto un anno e sei mesi per Giorgio Galanti, Direttore Sanitario di Medicina dello Sport di Careggi. Sue le firme su due certificati di idoneità alla pratica del calcio. Il professore è rimasto lontano dal Palazzo di Giustizia. "Soffre in silenzio, ecco e quindi, trattandosi poi di un giudizio abbreviato e quindi in camera di consiglio e quindi, con sfogo di prove limitato e in sostanza, come sapete, si è solo disposta una perizia e quindi, per il resto, è un giudizio allo stato degli atti e quindi sulla base di quello che nel fascicolo c'è". C'era invece Francesca Fioretti, compagna di Astori, decisa a voler seguire le ultime fasi del processo, che comunque sarà influenzato dalla super-perizia disposta dal Gip, che si frappone tra le consulenze di parte. La non alta probabilità di individuare l'aritmia con un esame oltre, potrebbe suggerire un verdetto, anche se le anomalie presenti nella prova di sforzo fossero state indagate. La morte dell'amato capitano della Fiorentina, per sempre unico numero 13, difficilmente si poteva evitare.