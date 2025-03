A Napoli, alla presenza delle autorità locali e del sindaco della città Gaetano Manfredi, sono iniziati i lavori di demolizione della Vela Gialla di Scampia. “Oggi è una giornata importante per Napoli e per Scampia”, ha dichiarato Manfredi. Gli edifici delle Vele sono stati sgomberati a gennaio per dare avvio al progetto Restart Scampia e i circa 2mila residenti sono stati trasferiti in alloggi temporanei. .