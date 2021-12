Natale solidale, Caritas, oltre 400 pasti ai bisognosi

I primi sono arrivati alle 10, in fila sotto la pensilina al riparo dalla pioggia che oggi a Roma cade incessante. Bagnati, quasi in ipotermia, arrivano uno dopo l'altro praticamente tutti uomini. Molti sono stranieri. Il profumo delle lasagne si sente ancor prima di entrare. Oggi il menù prevede anche i tortellini che ha donato Papa Francesco. In dono per ciascuno un piccolo panettone. Questa è una delle 23 mense per i bisognosi di Roma. Prima della pandemia erano 8, con il Covid sono triplicate. Quella della Caritas diocesana di Roma, Giovanni Paolo II a Colle Oppio è aperta tutti i giorni e serve da 400 a 550 pasti al giorno. "Non tutti sono cordiali sinceramente quindi spesso capita che all'augurare Buon Natale e una buona giornata qualcuno si rivolti in modo un pochino un po' crudo, però ecco il sentirsi ringraziare e vedere queste persone che ti guardano, ringraziano, ti salutano, ti augurano il Buon Natale anche a te, insomma è qualcosa che ti fa star bene." Qui oggi ci sono 40 volontari tra chi cucina, chi serve, chi assiste e chi ascolta perché qualcuno ha voglia di raccontare, raccontare la propria storia. Persone sole spesso senza una famiglia, per loro questa mensa rappresenta la porta d'ingresso nel mondo della solidarietà. "Molte persone vengono non solo qui a mangiare ma soprattutto a stare insieme agli altri. Abbiamo moltissime persone che vengono all'apertura, alle 10:30 e rimangono per tutto il tempo della mensa qui, perché il bisogno non è soltanto un bisogno alimentare ma stare vicino ad altre persone, quindi sia con gli altri ospiti sia coi volontari che vengono a servire in mensa." La pandemia ha distrutto tante vite, rovinato tante famiglie. Sono i nuovi poveri quelli che improvvisamente si sono trovati senza un lavoro, senza certezze economiche. Il Covid ha ampliato la forbice della povertà. Qui si cerca di aiutarli a superare questo momento di difficoltà indirizzandoli verso centri di ascolto, quelli della Caritas a Roma sono due, per affrontare un problema che interessa ormai quasi il 44% dei non abbienti nel nostro paese.