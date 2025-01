Natisone, soccorritori indagati per omicidio colposo

Un progetto chiamato "futuro" ma soprattutto speranza per i bambini di tutto il mondo che hanno bisogno di cure. Sono loro i veri eroi del Gaslini di Genova, che posa la prima pietra del Padiglione Zero del nuovo ospedale pediatrico che sarà completato nel 2029. Ma l'alta intensità sarà funzionante già dal prossimo anno. Riqualificazione da €546 milioni, realizzata con un partenariato pubblico privato. Progetto che, oltre al nuovo padiglione destinato alle funzioni di emergenza e urgenza, prevede la ristrutturazione di cinque dei venti edifici che saranno di supporto alle attività sanitarie e alle famiglie dei piccoli pazienti. "Spesso non hanno i mezzi per potersi permettere di rimanere, perdendo magari il lavoro, mesi e mesi vicino al proprio figlio. Il Gaslini è in grado, con la sua organizzazione e grazie a oltre cinquanta associazioni di volontariato, di gestire l'accoglienza". Ventiseimila ricoveri e settecentomila prestazioni ambulatoriali l'anno, i numeri del Gaslini, e 434 posti letto che diventeranno 475. Nel nuovo padiglione 12 sale operatorie e 5 sale parto. "Il sogno è costruire un ospedale moderno dentro un contesto storico. Quindi questa è una grande sfida" "Per la sanità ligure è un grosso passo avanti, per la gente che viene in Liguria è un grossissimo passo avanti, per le future generazioni lo sarà ancora di più. Perché abbiamo la possibilità qui, in questo istituto, di salvare tante vite e di migliorare le vite che hanno avuto problemi con delle malattie". Qui da dove si vede sempre il mare, nell'unico ospedale con la spiaggia dove i bambini in cura possono trascorrere qualche pomeriggio al sole. .