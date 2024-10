Nubifragi nel Catanese, disagi in Ennese e Agrigentino

È bastato una violenta pioggia durata un paio d'ore per causare danni e disagi in Sicilia per fortuna però nessuno è rimasto ferito. Le immagini più impressionanti arrivano da Catania dove la violenza dell'acqua piovana che arriva dalle montagne che circondano la città ha trasformato, per alcune ore, la via Etnea, la strada principale, in quello che sembrava essere un fiume in piena. Un motorino è stato portato via dalla violenza dell'acqua ed una persona che cercava di bloccarlo è stata soccorsa da un altro cittadino che si trovava lì a pochi metri. Danni e disagi anche alle Eolie ed in particolare nell'isola di Stromboli dove le strade sono state invase dal fango e dai detriti venuti giù dalla parete del vulcano. I disagi maggiori nella frazione di Ginosa che è raggiungibile soltanto via mare. Disagi anche nell' Ennese dove alcune piccole frange hanno interessato le strade provinciali. A Licata invece è esondato il fiume Salso nella zona del quartiere africano; alcune case si sono allagate e per precauzione sono state sgombrate diverse abitazioni.