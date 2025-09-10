Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura

Valentina Rapuano, una delle due figlie di Ciro Rapuano, il 59 enne ucciso a coltellate dalla moglie Lucia Salemme, che ha confessato di averlo colpito raccontando di essersi difesa da un'aggressione prende le distanze dalla madre, nominando un avvocato e chiedendo di essere ascoltata in Procura. "Quello che le posso dire è che ovviamente oggi c'è grande dolore che la signora insomma è alla ricerca della verità come tutti. Le posso anticipare che nei prossimi giorni formalmente chiederemo alla Procura di essere sentiti anche per fornire un contributo concreto alle indagini e pertanto rappresentare al PM quelli che sono gli elementi a conoscenza della figlia Valentina, altro non le posso dire". C'erano delle criticità in casa come "Sicuramente i rapporti non dovevano essere distesi, ma questo insomma è piuttosto evidente". Sono oltre 60 le coltellate sul corpo di Ciro Rapuano. La moglie, anche lei ferita, ha raccontato agli inquirenti di essere da tempo vittima di violenze. Anche il giorno prima ci sarebbe stata un'aggressione. La donna si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato da approfondire. Ora è la dinamica di quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4/09. Partendo dal grande numero di colpi sferrati, la maggior parte dei quali sulla parte posteriore del corpo. L'autopsia dovrà fare luce su vari aspetti. Innanzitutto se l'uomo fosse cosciente quando è stato colpito. Sono tre i periti nominati nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli. Un Medico Legale, un Anatomopatologo e un Tossicologo. Sarà presente all'autopsia un consulente nominato dalla donna. e ci sarà poi una perizia anche sulle ferite di Lucia Salemme, per chiarire se siano lesioni compatibili con l'ipotesi della difesa. .