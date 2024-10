Omicidio Piacenza, fermato il fidanzato 15enne di Aurora

E' stato fermato dai Carabinieri per omicidio volontario il fidanzato 15 enne di Aurora, la liceale che avrebbe fatto 14 anni il prossimo 9 novembre e che invece è precipitata dal settimo e ultimo piano del condominio di via IV Novembre a Piacenza in cui viveva. Un caso delicato per l'età della vittima ma anche per l'età del fidanzato che con la ragazza aveva, a detta della madre e della sorella di Aurora un rapporto burrascoso, fatto anche di minacce e umiliazioni, con tanto di segnalazioni ai servizi sociali. È già pronta una memoria dei legali di parte civile che nelle prossime ore sarà agli atti dell'inchiesta aperta dalla Procura per i minorenni di Bologna e che contiene testimonianze chat e certificati medici, da cui emerge secondo gli avvocati di parte il comportamento ossessivo dell'adolescente, fatto di gelosie e minacce continue oltre che di umiliazioni e maltrattamenti. Solo tre giorni prima della morte Aurora era stata accompagnata dalla ginecologa per un'emorragia. Il ragazzo, che era l'unica persona presente al momento della tragedia che ha chiamato i soccorsi, non ha fatto nei giorni scorsi alcuna ammissione nonostante le ore davanti agli inquirenti insieme al suo avvocato che ricorda come soprattutto in un caso che coinvolge i minorenni il principio giuridico della presunzione di innocenza debba essere rispettato. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà se si sia trattato di gesto volontario, di fatalità o se invece la ragazzina sia stata spinta giù dal parapetto dell'ultimo piano.