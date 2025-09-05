Omicidio Vassallo, l'appello:"Stato sia parte civile"

15 anni fa un killer senza volto sparò 9 colpi di pistola e uccise Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, Acciaroli, nel Cilento. Noto come il sindaco pescatore, Vassallo si distingueva soprattutto per il suo impegno a tutela dell'ambiente. Adesso, per la prima volta, si attende un importante appuntamento giudiziario. Il 16 settembre ci sarà, infatti, l'udienza preliminare del processo nei confronti di 4 persone indagate per la sua morte: il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, l'ex sottufficiale dell'Arma Lazzaro Cioffi, l'imprenditore cilentano Giuseppe Cipriano e l'ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Per la Procura di Salerno, Vassallo fu ucciso perché di lì a poco avrebbe voluto denunciare un traffico di droga. Dai Carabinieri di Agropoli, era atteso il 6 settembre, non è mai arrivato. Un quinto soggetto, Giovanni Cafiero, è poi indagato perché ritenuto a capo del traffico di droga. "Chiediamo che l'Arma dei Carabinieri e lo Stato, quindi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si costituiscano parte civile. Sia lo Stato che riesca a dimostrare di essere lo Stato e sia l'Arma dei Carabinieri perché è parte lesa in questo processo". Il colonnello Cagnazzo avrebbe organizzato un'attività di depistaggio, incastrando un innocente, gli altri 3 avrebbero preparato l'agguato. Ci sono state delle scarcerazioni per la fine delle esigenze cautelari, tra cui quella di Cagnazzo, che anche sui social si dichiara innocente, ma l'impianto accusatorio viene definito solido dal riesame. Intanto non è qui, ad Acciaroli, nei luoghi del sindaco pescatore, che nasce la nuova sede della fondazione dedicata a lui. "Il comune di Pollica con il sindaco di Pollica ci hanno cacciato dal Castello Capano. La nuova sede è a Vallo della Lucania, grazie a questa donazione della signora Annamaria Mainenti. Un luogo dove i ragazzi possono studiare veramente la storia, perché Angelo Vassallo fa parte della storia di questo Paese".