Una quindicina di operai dell'impresa edile Ricca di Lodi stanno manifestando su un ponteggio al settimo piano di un palazzo in ristrutturazione in corso di Porta Vittoria, angolo Ottorino Respigni, a Milano. Sul posto un grande dispiegamento di mezzi e di uomini dei vigili del fuoco, ma anche delle forze dell'ordine, tra cui carabinieri e polizia locale. È in corso una trattativa da parte della Questura con i dimostranti, che starebbero protestando per questioni salariali. .