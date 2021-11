Ospedale Siena: giovani si vaccinino, avanti con terza dose

Abbiamo una fascia di età al di sotto dei 65 anni, che è costituita esclusivamente da persone non vaccinate e sono le persone che in questo momento, probabilmente ci impegnano di più per tanti fronti e per tanti aspetti, perché hanno un'insufficienza respiratoria progressivamente ingravescente e ovviamente manca la protezione del vaccino, che invece è presente nell'altro cluster di malati, che sono i pazienti anziani ultra 80enni o ultra 70enni, che hanno fatto le due dosi del vaccino, ma che ahimè, molto fragili, con tante patologie, stanno sviluppando diciamo, una forma di Coronavirus più tardivo, diciamo così, in attesa ovviamente di ricevere la terza dose, si sono scoperte le loro difese.