Papa, Bose: Rimozione Enzo Bianchi ha mia approvazione

Sulla complicata vicenda della comunità monastica di Bose che ha sedi sia in Italia che Gerusalemme, interviene direttamente Papa Francesco. Vicenda complicata e per molti aspetti dolorosa, sia per il fondatore fratello Enzo Bianchi che per la maggioranza della comunità che a lui si è da tempo contrapposta, una storia che è diventata in molti tratti quasi una guerra e su cui ora Francesco fa chiarezza, la richiesta al fondatore di allontanarsi, fatto dal visitatore apostolico inviato dal Vaticano su richiesta della comunità ha, scrive, la mia approvazione. Una richiesta a cui Bianchi si oppone da tempo e pochi giorni fa ha definito l'allontanamento e la concessione in comodato d'uso di una struttura della comunità in Toscana, in cui può trasferirsi con alcuni monaci rimasti a lui fedeli, condizioni disumane e lesive della mia dignità, ma il visitatore apostolico inviato dal Vaticano e che ha svolto una lunga inchiesta, ha ribattuto pubblicamente e con fermezza a ogni obiezione avanzata, dicendo che le cose dette dal fondatore non risultavano vere. Adesso Francesco ha scritto una lettera alla comunità di Bose, in cui segnala che ogni richiesta fatta a Bianchi è stata col Papa concordata e approvata ed esprime a tutta la comunità il suo sostegno e la sua vicinanza in questi momenti di difficoltà. Vicenda che stupisce un fondatore allontanato dalla sua comunità per richiesta di quelli che l' hanno seguito in un'avventura umanamente impegnativa, stupisce anche per la stima che in più occasioni in passato Papa Francesco aveva mostrato per fratello Enzo Bianchi e c'era chi sui media nazionali aveva addirittura ipotizzato che Bergoglio avesse intenzione di elevarlo a cardinale. Ora la storia si è completamente ribaltata ed è facile immaginare che sulla vicenda ci saranno ancora molte pagine da scrivere.