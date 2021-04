Pasqua, controlli Polizia rigorosi senza eccezioni

Una raccomandazione che io mi sento di dare, proprio in questi momenti in cui ci si sposta, è quella di arrivare già pronti con l'autocertificazione compilata, documenti, arrivare un pochino prima, perché i controlli devono essere fatti, come le ho detto, i nostri sono controlli seri, rigorosi, con l'equilibrio giusto che ci contraddistingue, come contraddistingue tutta la Polizia di Stato. Siamo in una presenza massiccia, guardi, giornalmente ci saranno operatori nelle principali stazioni, quasi duemila persone al giorno abbiamo, che fanno i controlli in questo periodo. Per favore, arrivate prima nelle stazioni, per permettere i controlli, con l'autocertificazione già precompilata, un documento d'identità e evitare gli assembramenti e anche quando si aspetta il treno, distribuirsi lungo tutta la banchina, in modo da rispettare le distanze, sia sulle banchine ferroviarie che all'interno del treno e sempre, ovviamente, sempre la mascherina indossata.