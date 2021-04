Pasqua e seconde case, controlli in tutto il Veneto

Abbiamo moltissime chiamate in centrale operativa per informazioni inerenti alla possibilità di movimento all'interno della Regione soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle seconde case. Sul lungomare di Caorle i controlli della Polizia Locale iniziano di primo mattino, un giro di vite annunciato in vista del weekend di Pasqua in particolare nelle località di montagna e nelle città costiere del Veneto dove lo spostamento nelle seconde case entro i confini regionali sarà consentito dalle 5 alle 22. L'utilizzo la seconda casa comunque non può essere utilizzata per turismo ma bensì per per lavoro, per farci dei lavori o comunque per accudirla. Diciamo che per turismo sarebbe vietato. Controlli capillari con le pattuglie nei vari punti di accesso alla città e con l'ausilio della tecnologia. Sofisticati portali in grado di leggere le targhe di tutte le auto di entrata e di identificarne la provenienza in pochi secondi. Non è semplice perché le norme sono, uso un termine un po' così, sono blande rispetto al lockdown, per esempio della primavera scorsa. Controlli anche a Jesolo Eraclea Mare e Bibione. "Residente a Bibione o solo di passaggio?" "Solo di passaggio". "Avete la seconda casa, immagino?". "Abbiamo la seconda casa, siamo venuti stamattina a vedere com'è, stasera torniamo a casa". "Siete di passaggio?". "Si, abbiamo la casa qua, però siamo venuti a vedere com'è la situazione, adesso torniamo a casa". Comunque saremo presenti e saremo presenti sul territorio, sulle strade a controllare a fare in modo di che la gente rispetti le regole perché questo ci avvicinerà all'uscita da questa questa emergenza.