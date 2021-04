Pasquetta blindata a Palermo, controlli contro assembramenti

Posti di blocco in entrata ed in uscita da Palermo, controlli capillari in questa seconda Pasquetta in zona rossa. I Carabinieri, così come le altre forze dell'ordine, sono particolarmente impegnati nel territorio con decine di punti di controllo sparsi in città ed in provincia. Più di 1000 le verifiche che sono state effettuate e solo 40 le multe elevate per il mancato rispetto delle ordinanze. Dunque solo il 2% di trasgressori, segno questo che la gente ha compreso il rischio e ha deciso di muoversi solo per motivi strettamente necessari. "I controlli stanno andando bene anche perché il dispositivo impiegato è importante, dislocato sia sulle arterie di maggior collegamento con gli altri comuni sia nelle aree interessate e di possibile maggior aggregazione che interessate dalla normativa comunale. Le persone comprendono la necessità del controllo e stanno rispondendo bene e si muovono nel rispetto della normativa, la maggior parte". A Palermo poi c'è un'attenzione particolare, il numero dei nuovi positivi sale di giorno in giorno e gli ospedali cominciano ad essere in affanno.