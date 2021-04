Piacenza, francescani portano aiuti ai poveri della pandemia

La mano di chi dona, è quella di chi riceve. Gesti che uniscono nel tempo del distanziamento, perché l'emergenza sanitaria alimenta quella sociale. "Noi, prima della pandemia, distribuivamo, circa tutte le settimane, il mangiare a un ottantina di persone, adesso sono quasi raddoppiati coloro che vengono a chiedere un aiuto". I Frati Francescani del Convento Santa Maria di Campagna, a Piacenza, insieme ai volontari, offrono aiuto a chi ne ha bisogno e lo portano anche a casa delle persone che hanno incontrato il virus. "Siamo arrivati!". "O perché è ammalato, magari ha qualche difficoltà proprio fisiche oppure perché si trova in quarantena obbligatoria, perché magari ha avuto il Covid, o qualcuno dei familiari ha il Covid, e allora abbiamo istituito anche un numero a cui si può telefonare". "Noi, con questo furgone, facciamo delle consegne a domicilio, poi se ci fossero persone, aziende che si trovano con prodotti in eccedenza, anche prossimi alla scadenza, noi andiamo a prenderle", "È aumentata la povertà ma sono aumentati molto anche coloro che fanno donazioni". Fino a un anno fa avevamo due fasce di persone in difficoltà, ci racconta Padre Secondo Ballati, Superiore del Convento. Stranieri, soprattutto mamme con bambini, e poi gli anziani con una pensione che non basta per vivere. "Adesso si è aggiunta una serie di persone, italiani, o hanno perso il lavoro o avevano un lavoro precario o un lavoro a chiamata, sono tutte le categorie di persone che si trovano a soffrire molto di questa pandemia. Bisogna vergognarsi di rubare, di fare del male, ma non di trovarsi nella necessità. Quello che mi colpisce: le persone che pur trovandosi in difficoltà, però, non si perdono d'animo. Per me questo è bello".