Ricciardi: per fare rientrare curva ci vorrà molto

Io credo che ci vorrà ancora molto tempo, perché di fatto quello che è successo da noi, così come per esempio in Germania e negli altri Paesi è che la curva epidemica è salita moltissimo. Quando si hanno decine di migliaia di casi al giorno per farli poi ritornare ad un livello che in qualche modo è possibile tracciare bisogna aspettare tanto. È una battaglia lunga, non c'è da illudersi che finisca presto. Però la cosa importante è che finirà se noi, appunto, limitiamo la mobilità, stiamo a casa e poi dopo riprendiamo il tracciamento, questa curva la conteniamo, se continua di questo passo Io credo che noi avremo 40000 morti a febbraio.