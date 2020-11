Ricciardi: "Vaccino Covid svolta importante"

Sarà un importante contributo, non sarà la bacchetta magica, perché punto primo, dobbiamo ancora essere certi. Noi siamo fiduciosi ma queste aziende che hanno fatto questi proclami ancora ci devono mandare i dati ufficiali. Questi dati ufficiali sono quelli su cui, per esempio, l'EMA in Europa approverà l'autorizzazione, la circolazione del vaccino. Siamo fiduciosi perché non voglio neanche pensare che in questo caso le dichiarazioni non siano state vicino alla realtà e quindi arriveranno probabilmente nel 2021 uno, addirittura forse due vaccini. Sarà un passo importantissimo. Proteggeremo prima il personale sanitario ooi, se i dati sono sicuri, proteggeremo le popolazioni fragili quindi eviteremo a tanti anziani di morire con il vaccino e poi vaccineremo tutti quelli che si vogliono vaccinare.