I titoli di Sky Tg24 del 22 dicembre, edizione delle 13

L'attentatore di Magdeburgo è in carcere, accusato di omicidio plurimo. Un bambino di 9 anni e 4 donne le vittime. Berlino avvia indagine sulle segnalazioni ignorate in passato. Anche l'Italia innalza la vigilanza sugli eventi di piazza in tutte le città. Piantedosi raccomanda di intensificare il monitoraggio sugli ambienti dell'Islam radicale. Migranti, dal vertice nord-sud in Lapponia Meloni annuncia per domani un vertice sull'accordo con l'Albania. E sulla Russia dice: non minerà la nostra sicurezza. Dopo l'assoluzione nel processo Open Arms, Salvini torna sulla giustizia: urgente la separazione delle carriere. Nordio: risarcire gli errori dei PM. Medioriente, ancora lontano un accordo di tregua tra Israele e Hamas. Il patriarca Pizzaballa è entrato nella Striscia di Gaza. Il Papa: bambini mitragliati, troppa crudeltà. La falsa badante arrestata nel vicentino è sospettata della morte di 4 anziani e del tentato omicidio di altre 5 persone. Alle vittime avrebbe somministrato massicce dosi di farmaci tranquillanti. Esplosione in una villetta nel lucchese, individuato sotto le macerie il corpo del proprietario: è un uomo di 68 anni. Ancora dispersa la moglie. Probabile una fuga di gas. Serie A. Il Napoli batte il Genoa 2-1 e torna in testa. Vincono anche Lazio e Bologna. In campo Roma-Parma. Alle 18 live su Sky l'Atalanta con l'Empoli cerca il controsorpasso.