Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sta lavorando alle nuove indicazioni nazionali per riformare la didattica. Il testo ancora non è stato pubblicato ma qualche anticipazione è trapelata: latino dalle medie, poesie a memoria e lettura della Bibbia in aula. Faranno bene agli studenti? L’intervista al pedagogista Pier Cesare Rivoltella.