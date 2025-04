Rimini, omicidio Paganelli, attesa decisione del Gip

È attesa per questa settimana la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla scarcerazione di Louis Dassilva, in carcere da luglio, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la settantottenne uccisa con 29 coltellate nel seminterrato di Via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 03/10 del 2023. Una vicenda ancora avvolta nel mistero. Sarà battaglia sulle perizie fonometriche degli audio captati dalla videocamera posizionata in uno dei garage del condominio. Per il perito della Procura nel sonoro relativo ai minuti dell'omicidio si sentirebbero le urla della vittima e due voci compatibili con quelle di Dassilva e di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, con cui il trentacinquenne aveva una relazione extraconiugale che voleva mantenere segreta. Questo il movente ipotizzato. Secondo la perizia presentata dalla difesa, invece, la registrazione conterrebbe rumori indistinguibili. L'assenza di tracce di DNA di Dassilva sulla scena del crimine e l'incompatibilità della sua figura con quella ripresa dalla telecamera della farmacia sulla strada, potrebbero risultare decisive per la sua scarcerazione. .