Rimini, omicidio Pierina Paganelli accolto ricorso Dassilva

Si è sempre dichiarato innocente Luis Da Silva in carcere da luglio in attesa del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte di Cassazione ora ha accolto il ricorso dei suoi avvocati contro la decisione del tribunale del riesame di Bologna che a settembre aveva confermato l'impianto accusatorio a carico del senegalese e validato la custodia cautelare del gip. I giudici della Suprema Corte hanno deciso l'annullamento del verdetto del riesame con rinvio al Tribunale della Libertà per una nuova valutazione delle esigenze cautelari. La difesa che ottiene una vittoria importante, si è focalizzata soprattutto sul video della farmacia di via del Ciclamino considerato la prova regina dagli inquirenti. La figura immortalata di spalle dalla videocamera la sera dell'omicidio non è Da Silva sostengono i suoi avvocati. Sul filmato è in corso un esperimento giudiziale che si concluderà nelle prossime settimane. Intanto, il 35enne unico indagato per l'omicidio potrebbe tornare libero. Un duro colpo alle indagini.