Valle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metri

Si trova in condizione di ipotermia l'alpinista ottantacinquenne di nazionalità francese recuperato in elicottero alle 6 dal soccorso alpino valdostano sulle Grandes Murailles, a ovest di Breuil-Cervinia. Ieri sera verso le 22 l'uomo, in difficoltà a causa del forte temporale, era a quota 3.000 metri quando ha chiesto aiuto, ma l'avvicinamento in elicottero è stato impossibile a causa del maltempo. L'alpinista è riuscito a raggiungere il bivacco Balestrieri, a quota 3.142 metri, mentre altri tentativi di recupero sono stati effettuati nel corso della notte, sempre con esito negativo a causa della scarsa visibilità dovuta alle nuvole. .

I titoli di Sky Tg24 del 5 settembre, edizione delle 13
Sciopero treni 5 settembre: ritardi e cancellazioni
Telecamere violate, video privati venduti online
Giorgio Armani, ecco come i giornali dicono addio al re della moda
Incendio a Torino, l'intervento dei Vigili del Fuoco
Torino, maxi incendio in un'azienda a Pianezza
I titoli di Sky Tg24 del 5 settembre, edizione delle 8
Modena, eccellenza della chirurgia ronotica urologica
I titoli di Sky TG24 del 4 settembre, edizione delle 19
Flotilla per Gaza pronta a salpare, ci sarà anche Emergency
Ucciso a coltellate a Napoli, moglie: "Mi sono difesa"
Anna Foglietta sostiene la Palestina a Venezia
