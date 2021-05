Sanguinetti: Pass vaccino utile se condiviso da tutta Ue

Si deve stabilire una policy comune, questo è importante cioè delle regole che valgano possibilmente a livello mondiale e sicuramente a livello europeo, il passaporto vaccinale o, diciamo, nei vari modi in cui è stato declinato e proposto dall'Unione Europea, sicuramente è un qualcosa di molto importante cioè bisogna avere delle regole ben fisse, per tutti i paesi che siano condivise, che tutti accettino di utilizzare queste regole per una circolazione più libera, questo quindi si potrebbe ragionare su persone vaccinate, su persone che hanno, diciamo, hanno avuto già la malattia, ma in ogni caso bisogna definire delle regole ben precise, bisogna tutti seguire le stesse regole, altrimenti diciamo il rischio di riaccensioni più o meno generalizzate c'è.