Un cane da caccia è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasto intrappolato per 24 ore in una fenditura tra le rocce sui monti di Ballao, in località Murdega, Sardegna. L’intervento, particolarmente complesso, ha richiesto il supporto delle squadre specializzate di Cagliari per completare la manovra di estricazione. Grazie all’impegno dei soccorritori, l’animale è stato recuperato sano e salvo .