Scuola, i sindacati davanti al Ministero Istruzione

Stiamo facendo questa manifestazione per rivendicare l'uscita del bando per l'internalizzazione degli ex LSU che hanno lavorato nella scuola con le ditte di pulizia, questi lavoratori un anno fa dovevano essere internalizzati, oggi ancora stanno ovviamente a spasso, non hanno più nessun lavoro, ogni 3 mesi prendono una cassa integrazione di 350 euro, sono stremati, non ce la fanno, c'è una legge dello Stato che autorizza la loro assunzione ma ancora non esce il bando, il primo bando che è uscito è quello dei 10 anni ha fatto internalizzare solo una parte dei lavoratori, ma altri che avevano requisiti più bassi non hanno potuto prendere servizio e non sono stati internalizzati, questo bando che ha i posti già disponibili dovrebbe consentire a questa seconda parte di essere assunti.