Scuole d'eccellenza, la classifica delle migliori in Italia

La scuola giusta per rassicurare ai nostri figli il futuro professionale migliore. Ogni anno mezzo milione di famiglie italiane si arrovella per una scelta che avrà un peso fondamentale nella vita dei figli. Quale scuola superiore scegliere dopo le medie? scelta che la pandemia rende più difficile, con gli openday digitali, allora in aiuto dei tredicenni e dei loro genitori anche quest'anno arriva il portale della Fondazione Agnelli, gratuitamente, offre alle famiglie una classifica delle migliori scuole italiane, città per città, dal 2014, Eduscopio .it consente allo studente di comparare le scuole e l'indirizzo di studio che interessa, nell'area dove risiede e sulla base di come queste preparano per l'università e il mondo del lavoro dopo il diploma, vi mostriamo le migliori scuole per indirizzo in 4 città che abbiamo scelto Roma, Milano, Napoli e Palermo. Come si vede a brillare sono i soliti licei storici, il classico Torquato tasso della capitale, come lo scientifico Leonardo da Vinci di Milano. Tenete conto che per arrivare a questa classifica sono stati analizzati i dati circa 1000275000 diplomati italiani in 3 successivi anni scolastici, in circa 7400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Un lavoro minuzioso che potrete consultare direttamente dal vostro PC o smartphone, così come da PC o smartphone hanno imparato a far lezione i nostri ragazzi al tempo del covid.