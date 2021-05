Non sono le industrie farmaceutiche che dettano le regole e, diciamo, la schedula vaccinale, sono gli Enti Regolatori. Io ho cercato di far capire che gli studi validativi sono una cosa, e a quello è giusto attenersi, ma se poi viene data una raccomandazione emergenziale come fa la FTA o una raccomandazione condizionata come fa l'EMA. Condizionata a cosa? All'osservazione che si fa sul campo, quindi si può anche correggere il tiro e in questo caso era necessario farlo proprio per carenza di dosi e per la necessità di coprire nel più breve tempo possibile una popolazione a rischio.