Sondaggio Youtrend sui dazi, italiani temono per economia

Anche questa settimana si parla di politica interna come sempre, ma anche di riforma della giustizia e dazi americani, soprattutto l'impatto dei dazi sulle vite degli italiani. Quanta fiducia ha nella Commissione Europea e dunque gli accordi tra Europa e Stati Uniti sui dazi, poca o nessuna, il 67% degli intervistati. Se andiamo a vedere nel dettaglio, nella prossima grafica, la differenza partito per partito in base alle intenzioni di voto, vediamo che c'è poca fiducia sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, tranne il 55% di Forza Italia che invece si fida della Commissione Europea. Teme i danni per le sue finanze personali, rispetto ai dazi americani molto abbastanza il 60%. Se vediamo la stessa domanda rivolta proprio in generale all'economia italiana, il 73% teme che ci possano essere danni per il nostro paese. Altro tema del sondaggio della settimana, la riforma della giustizia, cosa pensa della separazione delle carriere, è favorevole il 47% degli intervistati, lo vedete, è contrario il 29%. Anche in questo caso, se guardiamo gli elettori di centrodestra, elettori di campo largo c'è un 90% del centrodestra che è favorevole alla separazione delle carriere. Ancora sulla riforma della giustizia, in caso di referendum come voterebbe, qua, praticamente gli intervistati sono spaccati in due, 49% voterebbe no, 51% voterebbe sì. Anche in questo caso lo vediamo dettaglio per dettaglio, con le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia vorrebbe mantenerlo per il 91% dei nostri intervistati contro il 93% percento di Alleanza Verdi e Sinistra che invece vuole abrogare la riforma della giustizia. Ancora sulla riforma della giustizia, come questo influirebbe sulle indagini che coinvolgono la politica, anche qua le risposte sono variegate per il 29% le renderà più imparziali, per il 23 non influirà, per il 20% meno imparziali, il 28% non sa. Velocemente vi faccio vedere la fiducia nei leader politici con Sergio Mattarella che è al primo posto al 59%, in leggero calo rispetto all'ultimo sondaggio del 16 luglio, poi vedete anche le altre figure più o meno stazionarie rispetto all'ultima volta, con le intenzioni di voto vado a chiudere con Fratelli d'Italia sempre al primo posto in leggerissimo aumento del gradimento per Fratelli d'Italia e vi faccio vedere anche il partito di Calenda, Azione al 4,1% e la quota di astenuti che sta lievemente diminuendo nelle ultime settimane, ma comunque resta una quota del 40% di astenuti e indecisi. .