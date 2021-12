Statua di Caravaggio di Manzù, da oggi a aeroporto Bergamo

Un Caravaggio imponente, maestoso. Opera del maestro bergamasco Giacomo Manzù, è ora nell'aeroporto dedicato al pittore. La scultura di bronzo alta oltre 2 metri e mezzo, è stata collocata all'ingresso della Porta 3 dell'aerostazione e potrà essere ammirata delle migliaia di passeggeri che ogni giorno transiteranno per l'aeroporto. Un trasloco eseguito nel 450esimo anniversario della nascita di Michelangelo Merisi, con vista sul grande appuntamento del 2023, anno del binomio Bergamo e Brescia, capitale della cultura. "L'aeroporto di Bergamo, trova finalmente il suo riferimento nell'opera monumentale di Giacomo Manzù: Il Caravaggio. Nel 2011 è stato intitolato Il Caravaggio e oggi, siamo riusciti a recuperare grazie alla Provincia di Bergamo, quest'opera straordinaria, monumentale". L'omaggio di Giacomo Manzù al conterraneo artista di fama universale, ha ricongiunto l'espressione meditativa immaginata nell'uomo del '600, alla dimensione del Ventesimo secolo, travasandone con maestria e sensibilità inimitabili, la forza ispiratrice. Merito della Provincia di Bergamo, aver acquisito tra le altre in particolare, un'opera che ha restituito Manzù a Bergamo e al tempo stesso, ha avuto il potere di riaffermare il profondo legame con Caravaggio. "Come tutte le opere d'arte, soprattutto le opere di Manzù, queste opere parlano. E qui potrà parlare a milioni di persone e questo credo che sia un obiettivo che un Presidente della Provincia, non può che giudicare positivamente". L'effigie bronzea del Caravaggio, si manifesta in tutta la sua imponenza e magnificenza, così come plasmata dalla sapiente creatività di Manzù. Il grande scultore bergamasco volle interpretare a suo modo, le sembianze di colui il quale dal mondo intero, è conosciuto come il visionario e rivoluzionario pittore della luce. La scultura del Caravaggio, segno iconico di valore universale, trascende il tempo e lo spazio, conquistando la scena e con essa, rilevando la ricchezza del patrimonio artistico della terra di Bergamo.