In Formula 1 abbiamo avuto già due volte situazioni dove c'è stato il rischio di avere delle delle delle fratture con le Federazioni e con le direzioni sportive per cercare di portare a casa un campionato che potesse portare a casa più risultati dal punto di vista degli introiti sportivi. La Formula 1 in questo momento sta partendo dall'approccio opposto, stiamo cercando di controllare i costi, non a caso quest'anno è il primo anno con il budget cap che da una dimensione diversa di sostenibilità finanziaria alle squadre, credo che questo sia il primo tema che il mondo del calcio, se mi posso permettere deve affrontare e anche in maniera abbastanza celere e tutto il resto deve essere affrontato credo con lo spirito del confronto.