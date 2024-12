Gli operai Stellantis di Trasnova hanno protestato alle porte del ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo l’annuncio del licenziamento di altre 400 unità in tutta Italia. “Siamo arrabbiati, ci hanno tolto il lavoro, non è giusto spazzarci via come moscerini dopo 30 anni di lavoro”, hanno raccontato gli operai presenti. .