La bambina soccorsa in mare, la ong Compass: un miracolo

Una bambina di 10, forse 12 anni, sopravvissuta rimanendo a galla per giorni aggrappata a questa camera d'aria grazie al giubbotto salvagente che forse il fratello maggiore le aveva fatto indossare prima di partire, consapevole che quella traversata sarebbe stata ad altissimo rischio. Lei ce l'ha fatta miracolosamente. Il fratello invece è annegato con un'altra quarantina di persone sparite tra le onde durante una tempesta nel Mediterraneo centrale. Sarebbe probabilmente morta anche lei se le sue urla disperate non fossero state sentite nel cuore della notte dall'equipaggio della Compass Collective, organizzazione umanitaria tedesca che si trovava poco distante per effettuare un altro soccorso. "Abbiamo avuto un incredibile fortuna, è stato un miracolo riuscire a sentire e avvistare nel buio quella ragazzina e salvarla. È sorprendente che sia in buone condizioni di salute perché ci ha detto di essere rimasta tre giorni in mare dopo il naufragio della barca in ferro su cui viaggiava. Ha detto di non sapere dove siano finiti i suoi compagni di viaggio. Abbiamo perlustrato la zona ma non abbiamo trovato nessun altro". Ai suoi soccorritori la bambina, originaria della Sierra Leone, ha raccontato che le barche partite erano quattro e che tutte e quattro sono naufragate. Che ci fossero altre tre imbarcazioni in quei giorni in mare durante la tempesta lo conferma l'associazione Mediterranea Saving Humans ricordando gli SOS che Alarm Phone nei giorni scorsi aveva raccolto e rilanciato e rinnovando l'appello all'Europa affinché si riprendano le missioni coordinate di ricerca e soccorso per fermare le continue stragi in mare perché l'attività delle navi umanitarie sottoposte a continue restrizioni e le motovedette che partono da Lampedusa non sempre arrivano in tempo. Intanto la piccola sopravvissuta è stata trasferita nell'hotspot, insieme ad altre 500 persone soccorse nelle ultime 24 ore, in attesa e nella speranza che possa riabbracciare il padre rimasto in Tunisia e da cui, insieme con il fratello, era stata separata al momento della partenza.