"Eravamo sentire L1 appunto. Eravamo a fare una passeggiata a cavallo e ad una certa, abbiamo sentito un boato, come una corda che si strappa, una cosa, un rumore particolare e niente, ci siamo iniziati a guardare intorno e dopo cinque secondi, c'è stato un altro boato. Un rumore abbastanza forte. E abbiamo subito guardato i cavi della funivia, perché eravamo proprio sotto i cavi. Però, erano in quel momento, erano ancora abbastanza stabile, quindi non abbiamo pensato che fosse davvero caduta la cabina della funivia. E quindi siamo tornati qua, per poi trovare i cavi per terra e appunto abbiamo scoperto cosa fosse accaduto".