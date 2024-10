Stupro Torino, studentessa denuncia violenza di gruppo

Rapinata e stuprata dal branco: la vittima una studentessa torinese di origine peruviana, ventisettenne, ha presentato denuncia nei giorni scorsi raccontando della violenza subita lo scorso 15 ottobre. Era appena uscita da una sala studio intorno alle 17 in zona Porta Nuova. Mentre cercava un bancomat si è imbattuta in quello che racconterà essere il suo aguzzino. Poco lontano dal parco del Valentino lui le ruba il cellulare e scappa. Lei lo rincorre fino a raggiungere una struttura diroccata. Per gli investigatori si tratta dell'ex discoteca Club 84. Mentre cercava di recuperare il suo telefono sono arrivati altri 4 o 5 ragazzi che l'hanno spinta su un materasso ed è lì che sarebbe stata violentata dal branco. A trovarla e a portarla in ospedale priva di sensi e seminuda sarà un'ambulanza. "Ora è chiusa nel suo shock e dolore. Hanno rovinato mia figlia" dice il padre "chiediamo giustizia".