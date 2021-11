Super Green Pass, le regole per la scuola

Siamo a Moncalieri alle porte di Torino e questo è l'Istituto d'istruzione superiore Majorana: liceo con 4 indirizzi, quasi 1700 alunni divisi in 76 classi, 180 insegnanti e più di 40 dipendenti tra tecnici e amministrativi. Dal 6 dicembre scatterà l'obbligo vaccinale sia per gli insegnanti che per il personale ATA e si lavora per essere pronti per quella data. Al momento però, non è arrivata ancora nessuna comunicazione operativa per i presidi. " I dirigenti scolastici sono da sempre impegnati e favorevoli a tutte quelle misure che permettano la scuola in presenza perché i nostri ragazzi hanno sentito la mancanza della scuola in questo anno e mezzo". Ad oggi, sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione, eccola, appare ogni mattina l'elenco completo dei docenti che hanno il Green Pass base senza distinzione tra vaccinati e tamponati. Dal 6 dicembre, solo chi avrà il vaccino o sarà guarito dal Covid, potrà entrare a scuola. Per gli altri, scatteranno sanzioni. " Ci sarà un controllo all'ingresso e, nel caso in cui rileveremo la mancanza dei requisiti, ci troveremo nella condizione di dover sospendere il personale che non ha ottemperato all'obbligo". La sospensione avviene immediatamente? " Si, la sospensione è immediata. Immediata sospensione degli emolumenti e ovviamente con l'invito però ad ottemperare, nel più breve tempo possibile". Nel frattempo? " Nel frattempo, utilizzeremo il personale a disposizione o, nel caso in cui l'assenza si prolunghi, nomineremo personale in sostituzione". La preoccupa la possibilità che ci sia una percentuale di insegnanti più alta che non voglia vaccinarsi? " Io credo di no perché il personale della scuola è vaccinato per oltre il 90% e mediamente gli insegnanti sono sensibili sul tema. Lo hanno dimostrato aderendo massicciamente alla campagna vaccinale, proprio perché, anche per gli insegnanti questo anno e mezzo è stato difficile da affrontare; la didattica a distanza è stata faticosa per tutti docenti compresi".