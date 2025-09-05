Telecamere violate, video privati venduti online

Spiati all'interno delle proprie case, violati attraverso telecamere di sorveglianza installate per la propria sicurezza. Registrazioni audio video sono state trafugate illecitamente da oltre 2000 impianti di sorveglianza, tra case, alberghi, studi medici e spogliatoi. A scoprirlo un'azienda trevigiana, la Yarix, centro di competenza per la cybersecurity di Var Group. La Procura di Venezia ha aperto, un fascicolo, un mondo di voyierismo a pagamento, principalmente a sfondo sessuale. L'indagine è partita dalla denuncia di un conduttore TV ripreso in casa assieme alla propria fidanzata. I video sono stati diffusi e venduti su diversi social media. In un portale facilmente raggiungibile attraverso consueti motori di ricerca, sono acquistabili i filmati ad un prezzo che va dai 20 ai 575 dollari. Le registrazioni sono state distribuite in numerosi paesi, Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. In Italia al momento sono stati identificati circa 150 video, di cui tre in una sola abitazione di Verona ma il numero è in crescita. I video sono catalogati per luogo, stanza, persone e attività. Le tariffe variano in base alla popolarità e al numero di visualizzazioni. Alcuni video sono stati visti oltre 20000 volte, tramite un bot sull'applicazione Telegram è anche possibile acquistare l'accesso ad una o più videocamere. Il dominio del portale è registrato alle isole Tonga, nel sud del Pacifico, dove secondo Yarix, il livello di anonimato è più elevato per i gestori dei siti e le normative in materia di privacy sono meno rigide. Le telecamere violate sono sia di tipo più economico, spiegano dall'azienda, acquistabili al supermercato, ma anche più costose e sofisticate. I ladri approfittano dell'uso di password deboli facilmente intuibili, spiegano gli esperti che le incursioni nella vita altrui sono favorite dalla mancata consapevolezza dei rischi da parte degli utenti, che spesso autoinstallano i dispositivi in luoghi come bagni e camere da letto. .

