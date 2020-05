Trasporti Milano, dal lockdown alla fase 2

Sono stata fermata, ovviamente dalla Polizia ho dato la mia autorcertificazione. Tutto in ordine, i mezzi sono puliti, direi decenti. Affidabile? Affidabilissima. Diciamo io ho sempre lavorato non mi sono mai fermato, io che lavoro qui al Comune a Milano. Però dopo quel che riprende bisogna vedere, bisogna vedere tante cose. Ho cominciato a lavorare adesso dopo due mesi a casa tranquillo. Tranquilla per il momento, pensavo di dover stare un'ora ad aspettare i tornelli o comunque la fila e invece in un quarto d'ora ci siamo arrivati. Veramente pochissima gente, tutti con la mascherina, molto ordinato. Poca gente. Tutto tranquillo? Si tutto tranquillo. Speriamo vada avanti così, perchè un altro lockdown non si sopporterebbe.