Trieste, è la Resinovich la donna trovata morta nel bosco

Due novità nella scomparsa di Liliana Resinovich avvenuto il 14 dicembre scorso. La prima arriva con la conferma dell'identità. È di Liliana il corpo ritrovato avvolto in sacchi di plastica il 5 gennaio scorso nella boscaglia del parco dell'ex Ospedale psichiatrico San Giovanni a Trieste. La seconda è che la Procura ora indaga per omicidio. "Ho visto le foto del corpo e purtroppo è inequivocabilmente quello della mia Lilly" ha detto oggi il marito chiamato per il riconoscimento in Questura. L'uomo, apparso turbato, si dichiara nettamente estraneo alla morte della moglie. Il riconoscimento del 70enne Sebastiano Vicesentin è seguito a quello del fratello di Liliana, Sergio. Entrambi hanno riconosciuto la donna attraverso le foto fornite dalla scientifica. Intanto la Procura ha ufficializzato, l'indagine aperta subito dopo la notizia della scomparsa di Liliana per sequestro di persona, è stata cambiata in omicidio contro ignoti. L'autopsia sarà tassello fondamentale per le indagini e l'identificazione dell'assassino. Sebbene la TAC sul corpo, disposta dalla Procura, non abbia rilevato segni di violenza, nessuna percossa né traumi che possano far pensare ad un omicidio. Solo l'esame autoptico, disposto in queste ore, darà le risposte fondamentali per le indagini. Sarà possibile stabilire l'ora, la causa e il giorno del decesso. È forte il sospetto che il corpo di Liliana sia stato portato nel luogo del ritrovamento in quella parte del parco in cui la vegetazione è fitta in un momento successivo alla morte della donna. Il cadavere inoltre potrebbe essere stato nascosto per giorni e lasciato poi avvolto nei sacchi della plastica nera. Resta comunque ancora da escludere totalmente anche l'ipotesi del suicidio.