Uccide il marito: "Mi sono difesa". Resta in carcere

00:01:30 min
|
1 ora fa

Resta in carcere a Napoli Lucia Salemme, la donna di 58 anni accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso a coltellate il marito, Ciro Rapuano di 59 anni. Il legale della donna, Riccardo Pinto, aveva chiesto i domiciliari. La donna ha sostenuto ancora una volta di essersi difesa da un'aggressione, come aveva dichiarato alla polizia nell'immediatezza dei fatti, ma il giudice ha comunque convalidato l'arresto con custodia cautelare in carcere. La 58enne ha raccontato al giudice di essere da tempo vittima di violenze e vessazioni quotidiane, anche per motivi futili, che però non aveva mai denunciato. Nella notte tra il 3 e il 4/9, il marito l'avrebbe aggredita con un coltello ferendola. Lei si sarebbe accorta che l'uomo aveva un secondo coltello sotto il cuscino, lo avrebbe preso e avrebbe colpito Rapuano fino a ucciderlo. Dall'indagine emergerebbero circa 50 coltellate, uno degli elementi che l'inchiesta deve ora approfondire. In casa c'erano la figlia 30enne e la nipotina di sette anni. La figlia sarebbe stata svegliata dalle urla e avrebbe assistito a una parte dei fatti. La bimba dormiva e non si sarebbe accorta di nulla. In seguito Salemme ha chiamato la polizia, è stata trasportata all'ospedale Pellegrini per le ferite sul braccio e alla mano, dimessa e poi trasferita nel carcere di Secondigliano. .

cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
6 ore fa
cronaca
Giorgio Armani, camera ardente aperta a Milano
00:01:00 min
7 ore fa
cronaca
Addio a Giorgio Armani, in centinaia alla camera ardente
00:00:50 min
9 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 settembre, edizione delle 8
00:01:38 min
11 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 6 settembre
00:24:42 min
11 ore fa
cronaca
Reggio Emilia, Festival di Emergency 2025
00:02:35 min
22 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 5 settembre: edizione delle 19
00:01:38 min
1 giorno fa
cronaca
Spaccio di droga nel carcere di Taranto: 25 arresti
00:01:03 min
1 giorno fa
cronaca
Omicidio Vassallo, l'appello:"Stato sia parte civile"
00:02:00 min
1 giorno fa
cronaca
Trieste, giovane arrestato per legami con l'Isis
00:01:00 min
1 giorno fa
cronaca
Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Napoli
00:01:02 min
1 giorno fa
cronaca
Valle d'Aosta, salvato alpinista bloccato a 3000 metri
00:01:01 min
1 giorno fa
