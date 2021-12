Frastornati dalla pandemia lo si vedeva lontanissimo. Il vaccino quando arriverà? Il Vax Day fu un evento, un anno fa. Eccolo, varcare i confini del Paese. Partito dal Belgio il giorno di Natale è approdato all'ospedale Spallanzani il 26 di dicembre. Distribuito dall' aeroporto militare di Pratica di Mare. È Pfizer Biontec, Germania e USA insieme, il primo vaccino approvato dall'EMA. Rna, codifica una proteina, Spike, innesca la risposta immunitaria. I primi a ricevere le dosi sono gli operatori sanitari e il personale delle RSA decimate. Poi gli insegnati e le forze dell’ordine. Tra gennaio e febbraio la somministrazione si apre agli over 80 che accorrono. Arriva anche Moderna, riservato dapprima alle categorie più a rischio. Tra un lockdown e l'altro cambia il Governo, da Giuseppe Conte a Mario Draghi, il 3 febbraio l'incarico. La campagna vaccinale passa da Arcuri al Generale Figliuolo, che riorganizza la logistica creando i grandi Hub. Ancor prima del giuramento, il 13 febbraio, sbarca a Pratica il vaccino più discusso: AstraZeneca, a vettore virale. Ne nascerà un caso per gli effetti collaterali fino a quando dall'Ema, il 7 aprile arriva la conferma del rischio trombosi. Da quel momento sino allo stop, sarà somministrato agli over 60. Nel frattempo appare il vaccino a una sola dose Johnson, poi distribuito con la medesima raccomandazione. Entrambi spariranno. Da metà aprile è la volta della fascia degli over 60, agli inizi di maggio over 50. A metà gli over 40 e poi sempre più giù. A sette mesi dall'avvio le prenotazioni sono aperte agli over 12, il 31 luglio il 52% degli italiani ha ricevuto la vaccinazione completa. Il virus sopito durante l'estate si ripresenta. Nonostante alcuni Hab siamo stati chiusi è necessario ricominciare in fretta con la terza dose. Con l'inverno la situazione peggiora. 15 dicembre: è ora di vaccinare anche i bambini. Arriva Omicron, i contagi si moltiplicano, ma senza più lockdown. In un anno le somministrazioni sono state 108.336.214. L'89,49% della popolazione ha ricevuto due dosi, oppure una più la guarigione della malattia.