Se questi numeri verranno confermati entro il primo trimestre, avremo 14 milioni e 700 mila dosi di vaccino, considerando le scorte che abbiamo raccomandato alle nostre regioni di tenere nei loro magazzini per evitare shortage di forniture impreviste come abbiamo purtroppo già subito, come sapete, nelle settimane scorse, potremmo avvicinarci alla somministrazione della seconda dose quindi alla vaccinazione di 7 milioni di Italiani.