Vaccino AstraZeneca, quali sono gli effetti collaterali

Questo candidato vaccino non ha evidenziato effetti collaterali degni di nota, una febbricciola, un dolore al braccio dove era stata fatta l'iniezione, ma niente di significativo. Vorrei dire che il discorso della sicurezza è talmente nella testa della multinazionale AstraZeneca, è tale la sensibilità che quando c'è stato quell'evento negativo che si è presentato, è stata data subito pubblicità alla cosa. E ciò non era previsto dai protocolli ed è stata bloccata la sperimentazione per un mese e mezzo, non era previsto dai protocolli. Questo per dire che l'attenzione alla sicurezza da parte della multinazionale AstraZeneca, che gestisce questa operazione, è assolutamente importante e totale.