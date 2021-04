Vaccino Covid-19, il contatore di Skytg24

Oggi sono state varcate due soglie importanti, vediamo adesso se compare in alto a destra del nostro schermo il nostro contatore dei vaccinati, attendiamo fiduciosi altrimenti, eccolo qua. Allora la prima soglia è questa qui, 10 milioni sono gli italiani che hanno avuto almeno una dose di vaccino, in questo numero naturalmente ci sono anche i 4,3 milioni che hanno avuto entrambe le dosi di vaccino. Comunque abbiamo superato i 10 milioni di Italiani che hanno una protezione perlomeno parziale dal Covid. L'altra soglia importante di oggi riguarda gli over 70, l'avete vista prima sempre nel nostro contatore. Abbiamo superato il 50% di tutti gli ultra 70 enni italiani, che hanno avuto almeno una dose di vaccino, anche questo è importante, perché sappiamo che quella è la popolazione che purtroppo è più colpita dalle conseguenze gravi, rappresenta l'86% di tutti i decessi da Covid. Eccolo là il numero che vedete 50% degli over 70 ha avuto almeno una dose di vaccino.