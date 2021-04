Al di là delle categorie, come si suol dire, che hanno tutte delle peculiarità, noi dobbiamo andare sui target delle persone che hanno più incidenza e più possibilità, purtroppo, di perdere la vita nel momento in cui si imbattono nella malattia. Dopodiché, messe in sicurezza quelle persone, si potranno fare tutti i ragionamenti. Ma noi, oggi, come ha detto il commissario, dobbiamo puntare sugli over 80 e i fragili. Queste sono le... la vera cosa che noi dobbiamo fare.