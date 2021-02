Venezia, weekend di Carnevale blindato e poche maschere

Venezia è questa, il bello di Venezia è la maschera, soprattutto quando è un fai da te. Si lavora un anno per questi costumi. Noi quest'anno ci godiamo un carnevale senza la folla, quella che dovrebbe essere davvero il carnevale di Venezia. Non la bolgia dei turisti. Come può vedere io ho addirittura la mascherina chirurgica sotto. Venire in piazza San Marco, vedere un po' di animazione, dopo aver visto il deserto che c'era nei giorni, nelle settimane e nei mesi passati, credo che faccia bene a chi viene ma anche a Venezia stessa. Che si divertano un po' in questo brutto periodo, dove gli è vietato praticamente tutto.