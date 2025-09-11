Violenza sessuale nel Lodigiano, fermato 25enne

Determinante l'analisi del DNA per fermare il presunto stupratore di una ragazza di 18 anni dopo circa 10 giorni di ricerche. Il materiale prelevato sui vestiti della vittima la notte del 30 agosto svela l'identità di un uomo richiedente asilo nato nel 2000, proveniente dal Mali e da un anno in Italia, ospite quella notte del centro d'accoglienza Papa Francesco di San Zenone, in provincia di Lodi. Sono le 23 del 30 agosto, quando la ragazza si avvicina alla stazione per prendere il treno e tornare a Milano dopo aver passato la serata dalla sorella. Sono le 23:54 quando chiama i soccorsi. Racconta di essere stata trascinata lungo il tunnel fino al parcheggio dove le telecamere di sorveglianza non sono però funzionanti. La Procura di Lodi ha svolto l'indagine, le accuse sono di violenza sessuale e lesioni. "La persona offesa ha avuto un ruolo fondamentale perché ci ha dato informazioni importanti sia in ordine all'aggressore, in particolare ne ha fornito una descrizione sommaria e ci ha detto com'era vestito. Ci ha anche indicato quella che è stata la via di fuga dell'aggressore." "Il direttore ci ha consentito di entrare con tranquillità nella comunità, di acquisire i tamponi genetici degli ospiti e ha collaborato anche nel fornirci le telecamere della hall della comunità e ci ha supportati anche nella identificazione." Il sospettato il giorno seguente al fatto si era trasferito in una differente comunità a Milano, dove lavorava come aiuto cuoco, ma è stato comunque riconosciuto e rintracciato. La sua identità era già nota alle Forze dell'Ordine, a cui erano giunte segnalazioni per maltrattamenti nei confronti della propria compagna. L'uomo ha anche dei figli. Per il momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. .