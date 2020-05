Virus, al via 150.000 test sierologici in tutta Italia

E' gratuito, è riservato, è volontario. Il test sierologico pubblico sarà effettuato su 150000 persone in 2000 comuni, 21 centri operativi sono stati organizzati, sono in ogni regione, 30000 test sono destinati alla Lombardia, molto più colpita. I cittadini sono contattati via cellulare da volontari della Croce rossa e possono rifiutare di sottoporsi a test utili a tracciare, quindi studiare, la parabola del contagio, a capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi, anche tra gli asintomatici, chi, dove e come sia stato colpito dal covid, dall'età all'appartenenza economica, oltre all'analisi del sangue, i cittadini scelti sono invitati a rispondere a un questionario che possa chiarire incidenza e frequenza in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro abitudini. Il fine è scientifico, come chiarito dal Premier Conte, per concludere l'indagine saranno necessarie due settimane di test, ma effettuati i primi 20000 si avrà una prima bozza del disegno del contagio, Tracey tracciato già sindaco di Milano, invoca guardando all'estero, tra test e tamponi Sala è tra i sostenitori di un immediato intervento finalizzato a conoscere.