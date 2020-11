Virus, bollettino 13 novembre: 40.902 casi, record tamponi

Mai così tanti nuovi casi registrati da covid 19 in Italia, sono quasi 41.000 nelle ultime 24 ore. Ma dall'inizio della pandemia non erano neanche mai stati effettuati cosi tanti tamponi, quasi 255.000. Due dati che se messi a confronto confermano che la curva del virus si sta stabilizzando, dopo quasi un mese di salita il tasso di positività non aumenta, si attende solo che inizi a scendere. Per ora la tendenza segnala che il 16% delle persone testate risulta positivo, il numero che ancora non si abbassa è quello dei ricoverati con sintomi che arriva a superare la soglia dei 30.000, 1.041 nelle ultime 24 ore, per un totale di 30.914. Diminuisce per il terzo giorno consecutivo l'aumento dei pazienti che devono essere spostati nei reparti di terapia intensiva. Se il giorno precedente erano 89, l'ultimo bollettino riporta 60 unità in più. E dopo due giorni di record di decessi anche il numero dei morti scende, sono 550 nelle ultime 24 ore, per un totale di vittime che supera le 44.000.