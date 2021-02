Virus, Brusaferro: fase delicata, tenere restrizioni

Siamo in una fase molto delicata dell'epidemia, caratterizzata anche da una circolazione diffusa delle varianti virali che, come sappiamo, hanno una maggior trasmissibilità rispetto al virus che siamo stati abituati a conoscere e ci sono segnali di controtendenza nell'evoluzione epidemiologica che ovviamente devono essere guardati molto con grande attenzione devono e consigliano grande grande precauzione e grande consapevolezza nelle misure da adottare perché sostanzialmente potrebbero portare rapidamente a un numero e a una crescita del numero di nuovi casi se non si rafforzano e innalzano le misure.