D'accordo che è primavera, che il tempo diventerà più bello, che le persone hanno voglia di andare in giro e che molte attività economiche sono state strozzate dall'epidemia e in qualche modo vanno sostenute e ristorate, ma è anche, in qualche modo e che vanno risostenute e ristorate togliamo il "qualche modo", "in qualche modo" voleva dire bisogna trovare il modo di, bisogna farlo, però insomma non si può nemmeno passare il messaggio di liberi tutti.